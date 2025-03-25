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Напитки из автоматических кофемашин оказались опасными

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматические кофемашины без фильтра «пропускают» в напиток вредные соединения (кафестол и кахвеол). Они увеличивают риск проблем с сердечно-сосудистой системой, выяснили шведские ученые.

В рамках исследования, опубликованного в журнале NutritionMetabolism and Cardiovascular Diseases, ученые проанализировали содержание масел в кофе, приготовленном на 14 офисных кофемашинах. Для этого использовалось пять сортов молотого кофе.

Любой кофе содержит соединения кафестол и кахвеол, повышающие уровень холестерина. Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что содержание этих масел в кофе меняется зависимо от способа приготовления.

Напитки из кофемашин с молотым кофе и без фильтра показали самые высокие уровни кафестола (176 мг/л) и кахвеола (142 мг/л). Кофемашины, использующие жидкий кофе-концентрат и фильтрацию, дали на выходе гораздо меньше вредных масел.

Для сравнения были проведены испытания классических способов заваривания. Напиток, полученный в турке, содержал вредных масел значительно меньше (около 80-90 мг/л), чем напиток из обычной кофемашины.

Таким образом, экспрессо из автоматической кофемашины более опасен для здоровья, чем кофе, приготовленный традиционным способом. Выбор способа приготовления этого напитка — важные факторы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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