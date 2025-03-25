Гарвардский ученый доказал существование Бога

Математические выкладки указывают на существование высшего разума, стоящего за устройством Вселенной, заявил гарвардский астрофизик Вилли Сун в ходе своего выступления в подкасте Tucker Carlson Network.

По его словам, текущие значения фундаментальных физических констант идеально подходят для существования жизни. Даже незначительные изменения сделали бы появление живых организмов невозможным.

В качестве примеров астрофизик привел гравитационная постоянная, соотношение масс протона и электрона, космологическую постоянную. Изменения этих констант привели бы к невозможности образования звезд, планет или жизни.

Сун отметил, что с самого начала своего существования Вселенная проявляла упорядоченное поведение, которое свидетельствует о заранее заданной «архитектуре» — своеобразной направленности на создание благоприятных для жизни условий.

Исследователь придерживается вывода, что такая точность необъяснима случайностью, вероятность случайного появления такого сочетания физических констант практически равна нулю. По мнению астрофизика, это указывает на разумного творца Вселенной.