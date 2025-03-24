Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность

Девушки-школьницы, вставшие на учет по беременности в Орловской области, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в конце 2024 года подписал указ об единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях региона и образовательных организация высшего образования.

Накануне в указ были внесены изменения. Согласно им, право на единовременную выплату получили также девушки, обучающиеся в общеобразовательных организациях.

Ранее такую инициативу поддержали в Госдуме. Беременные школьницы должны иметь право на финансовую поддержку от государства, так как в этом случае они не будут отказываться рожать, заявила член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Но важно, чтобы такой указ не был стимулирующим, чтобы несовершеннолетние девушки не вступали в отношения какие-то из-за этих 100 тысяч», — уточнила она.