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Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность

Источник:
Sibnet.ru
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Девушки-школьницы, вставшие на учет по беременности в Орловской области, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в конце 2024 года подписал указ об единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях региона и образовательных организация высшего образования.

Накануне в указ были внесены изменения. Согласно им, право на единовременную выплату получили также девушки, обучающиеся в общеобразовательных организациях.

Ранее такую инициативу поддержали в Госдуме. Беременные школьницы должны иметь право на финансовую поддержку от государства, так как в этом случае они не будут отказываться рожать, заявила член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Но важно, чтобы такой указ не был стимулирующим, чтобы несовершеннолетние девушки не вступали в отношения какие-то из-за этих 100 тысяч», — уточнила она.

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