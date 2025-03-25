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Водка и текила избавят женщин от отеков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mislav-m / Attribution License

Заменить шампанское и вино на водку или текилу для предотвращения утренних отеков посоветовала женщинам бьюти-эксперт Ирина Шапиро.

«Шампанское и вино — серьезное испытание для организма. Многие считают, что несколько бокалов вина — это норма, но это не так», — рассказала эксперт в комментарии изданию «Газета.Ru».

По ее словам, в небольших дозах водка или текила вызывают меньше отеков. Шапиро порекомендовала женщинам ограничивать дозу алкоголя, чтобы сохранить красивый вид. Максимум можно выпить 100 миллилитров крепкого спиртного.

«Стопка объемом 50 или 100 миллилитров водки или текилы — это максимум, который могут позволить себе женщины, чтобы на утро не было отеков на лице и теле», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что подобный вид отдыха должен быть не чаще одного-двух раз в неделю. Иначе проблем с отеками не избежать, даже несмотря на выбор правильного алкоголя.

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