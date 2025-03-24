Вышел новый сериал про маньяка «Тайга»

Детективный сериал «Тайга» про маньяка, охотящегося на девочек из неблагополучных семей, вышел в онлайн-кинотеатре Premier.

Действие детектива разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей.

Расследование поручают следователю Демидову, который сам является отцом двух дочерей, и поэтому дает себе слово поймать преступника. Спустя некоторое время Демидов осознает, что, по какому-то чудовищному стечению обстоятельств, маньяк гораздо ближе к его семье, чем можно было предположить.

Роль следователя Демидова в детективе исполнил Григорий Чабан, ранее снимавшийся в сериалах «Три дня до весны», «Почка», «Черное облако». Его жену Аглаю в сериале сыграла актриса Наталья Земцова, известная по триллеру «Эпидемия».

Также в сериале снялись Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Юлия Волкова, Марина Денисова, Елена Коренева и другие.

В онлайн-кинотеатре PREMIER уже вышли первые серии, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.