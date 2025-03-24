Объявлена дата премьеры нового сезона «Сокровищ императора»

Премьера второго сезона реалити «Сокровища императора» состоится 6 апреля на канале ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

«Сокровища императора» — это реалити, которое снимают в Китае со звездами российского шоу-бизнеса. Герои делятся на пары и проходят испытания. Ведущими проекта выступают Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Как и в первом сезоне, в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Их задача - первыми прийти к финишу, где их ждут ведущие Бузова и Галустян.

Первыми в реалити зайдут Нюша с сестрой Машей Шурочкиной, Лина Джебисашвили со своим бойфрендом Юрием Фунтовым, испытатель-космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, Натан с Ириной Дубцовой, Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев, Глюкоза с художником по гриму Анной Максумовой, Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой, а также Гуф с сестрой Ольгой Долматовой.