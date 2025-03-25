Минтруд предсказал самых востребованных специалистов

Министерство труда подготовило прогноз кадровой потребности до 2029 года. Самый значительный спрос на кадры будет наблюдаться в сфере персональных услуг, следует из документа.

Специалисты в сфере услуг будут востребованы в связи с ростом доходов населения и изменением потребительского поведения, пишет РБК со ссылкой на прогноз ведомства.

Также ожидается рост занятости в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, туризме и общепите, науке, IT и здравоохранении.

Сильнее всего упадет спрос на работников торговли. Кроме этого, прогнозируется сокращение спроса на работников в государственном управлении, энергетике, аграрном секторе, операциях с недвижимостью, культуре и спорте, в финансовой и страховой деятельности.

По оценкам экспертов, в 2025 году дефицит кадров в промышленности и сельском хозяйстве может достигнуть 300 тысяч человек. К 2030 году суммарный дефицит рабочей силы в России превысит 2 миллиона человек.