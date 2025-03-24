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Эксперт порекомендовал простые способы защитить смартфон от кражи

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон для защиты от кражи лучше держать во внутреннем кармане куртки, а также использовать чехлы с петлей, посоветовал специалист оператора «Мегафон» Борис Лопатин.

«Самое распространенное место для потери смартфона в общественном транспорте, особенно в час пик. Гаджет лучше хранить во внутреннем кармане куртки, а не в заднем кармане брюк. Воры часто действуют на остановках, в метро и на выходи из транспорта», — сказал Лопатин в комментарии «Известиям».

По словам эксперта, в общественных местах телефон лучше держать на виду. В качестве дополнительной меры предосторожности Лопатин порекомендовал использовать чехлы с петлей, закрепленные на ремне.

Однако физическая защита не гарантирует сохранность гаджета, напомнил Лопатин. Поэтому на устройство специалист посоветовал установить надежный пароль, биометрическую аутентификацию, а также активировать функцию «Найти телефон». В случае кражи это может помочь в поисках смартфона и обезопасит владельца от потери чувствительной информации.

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Жизнь #Общество
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