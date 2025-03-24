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Китай построит лунную обсерваторию

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Китайской космической академии анонсировали строительство на обратной стороне Луны радиообсерватории для исследования ранней Вселенной.

Обсерватория будет состоять из 7200 антенн и займет площадь около 30 квадратных километров, пишет портал SCMP. Это позволит исследователям изучать сигналы, блокируемые земной атмосферой.

Реализовать проект планируется в течение десяти лет, работы должны начаться в 2035 году. Строительство обсерватории включат в задачи будущих роботизированных и пилотируемых миссий Китая на Луну.

Для преодоления технических трудностей предложен поэтапный подход. На первом этапе будет развернут опытный блок из 16 антенн в рамках миссий «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Это позволит проверить технологии и начать наблюдения.

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