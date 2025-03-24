Фигуристка Трусова объявила о беременности на шоу

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) перестала скрывать беременность — она объявила о положении, показав номер вместе с супругом Макаром Игнатовым во время турнира шоу-программ «Русский вызов».

Трусова и Игнатов представили лирический номер. В конце фигуристка сняла пиджак, показав округлившийся живот, на экране в это время была запись с аппарата УЗИ.

«Мы поделились с вами нашим счастьем. Хотим сказать большое спасибо Первому каналу за то, что нам разрешили раскрыть беременность именно на турнире "Русский вызов"!» — позже написала Трусова в телеграм-канале.

Она добавила, что не появится в шоу до ноября.

Трусовой 20 лет, Игнатову 24 года. Они поженились летом 2024 года. В сентябре того же года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако на официальных стартах так и не выступила. Слухи о беременности Трусовой появились в январе, когда она перестала исполнять прыжки в шоу.