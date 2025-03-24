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Похолодание пришло в Сибирь после рекордного тепла

Источник:
Sibnet.ru
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Холодная погода прогнозируется в Сибири в начале недели после мощнейшего выбора жары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На прошлой неделе был мощнейший вынос жаркой погоды из Центральной Азии. В первые дни недели температура будет близка к многолетним значениям», — сказал Вильфанд ТАСС.

Например, в Новосибирской области ночные температуры составят минус 3-8 градусов Цельсия, дневные — минус 3-6 градусов.

До конца месяца в Алтайском крае, Томской, Омской, Новосибирской областях ночные температуры понизятся до минус 10-15 градусов, а дневные повысятся до плюс 6-8 градусов.

На прошлой неделе, 20 марта, были побиты температурные рекорды во многих сибирских городах. 

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