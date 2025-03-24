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Президент Бразилии прилетит на День Победы в Москву

Источник:
ТАСС
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Lula Oficial / CC BY-SA 2.0

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае намеревается посетить Россию с визитом, заявил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим.

Ранее Лула да Силва обещал президенту Владимиру Путину посетить с визитом Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — приводит ТАСС слова помощника бразильского президента.

Аморим добавил, что по окончании визита в Россию Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», —подчеркнул он.

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Политика #Мир
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mosquito__2010

рыбак рыбака што тут удивляться

GammiPluh

Он же имбецил с рождения, как будановым можно восхищаться? Взорвать все или убить всех это верх его гения

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...

med317

Бразилия географически расположена в Южной Америке, поэтому её корректнее называть **страной Южной Америки**...