Президент Бразилии прилетит на День Победы в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае намеревается посетить Россию с визитом, заявил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим.

Ранее Лула да Силва обещал президенту Владимиру Путину посетить с визитом Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — приводит ТАСС слова помощника бразильского президента.

Аморим добавил, что по окончании визита в Россию Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», —подчеркнул он.