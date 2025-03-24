Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Около 70 тысяч человек они потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много — 70 тысяч человек за семь месяцев, пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — заявил Алаудинов в интервью РИА Новости.

По его словам, действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад.

Алаудинов отметил, что если учесть еще 70 тысяч, которые были потеряны в этом регионе, а также потери по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода, то итоговая цифра оказывается просто «заоблачная».