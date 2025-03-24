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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Алаудинов рассказал о запредельных потерях в ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Около 70 тысяч человек они потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много — 70 тысяч человек за семь месяцев, пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — заявил Алаудинов в интервью РИА Новости.

По его словам, действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад.

Алаудинов отметил, что если учесть еще 70 тысяч, которые были потеряны в этом регионе, а также потери по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода, то итоговая цифра оказывается просто «заоблачная».


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mosquito__2010

рыбак рыбака што тут удивляться

GammiPluh

Он же имбецил с рождения, как будановым можно восхищаться? Взорвать все или убить всех это верх его гения

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...

med317

Бразилия географически расположена в Южной Америке, поэтому её корректнее называть **страной Южной Америки**...