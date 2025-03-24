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Российская делегация прибыла в Эр‑Рияд на переговоры с США

Источник:
ТАСС
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Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в запланированных консультациях экспертных групп РФ и США, сообщил глава комитета СФ по международным делам, один из участников делегации Григорий Карасин.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — сказал ТАСС Карасин. В состав делегации входит сам Карасин, а также советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.

Накануне стало известно о состоявшихся в Эр-Рияде переговорах украинской и американской сторон. Переговоры длились пять часов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля.


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Политика #Мир #Военная политика
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