Российская делегация прибыла в Эр‑Рияд на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в запланированных консультациях экспертных групп РФ и США, сообщил глава комитета СФ по международным делам, один из участников делегации Григорий Карасин.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — сказал ТАСС Карасин. В состав делегации входит сам Карасин, а также советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.

Накануне стало известно о состоявшихся в Эр-Рияде переговорах украинской и американской сторон. Переговоры длились пять часов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля.