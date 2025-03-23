Мамаев и Щербаков выбили пару народников из «Выжить в Самарканде»

Малое испытание в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» впервые было парным, на него отправились двое участников из народной команды и две звезды.

Евгений Давлетшин и Александр Арзанов автоматически попали на малое испытание, поскольку проиграли в парном задании, где нужно было найти четыре детали пазла на вилле.

Вторую пару, которая должна была играть против них на малом испытании на вылет, выбирали на голосовании. Но Павел Мамаев предложил Щербакову самовыдвижение. Они попросили остальных участников проголосовать против них, и команда поддержана эту идею.

На малых испытаниях Щербаков и Мамаев уверенно обыграли Давлетшина и Арзанова со счетом 2:0.

В итоге финалистами, кроме Мамаева и Щербакова, стали Андрей Зубенко, Любовь Оленина, Торнике Квитатиани и Артем Калайджян.