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Гидрометцентр пообещал рекордную жару в 2025 году

Источник:
ТАСС
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Текущий год может занять место в числе пяти самых теплых в истории, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

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Кроме того, по его словам, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся. 

«Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

Он добавил, что точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, станет возможно во второй половине года.

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Жизнь #Погода
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