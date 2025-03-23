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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Чехии признался, что Украина не имела шансов на победу

Источник:
«Газета.ру»
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Украина не имела предпосылок для победы над Россией даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере три к одному, а лучше пять к одному, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — приводит «Газета.ру» слова президента Чехии, сказанные им в интервью украинским СМИ.

По его мнению, Украина сейчас может рассчитывать только на то, чтобы сохранить ту территорию, которую имеет.

Европа должна поддержать киевские власти, чтобы они как можно быстрее создали условия для прекращения огня и выхода на мирные переговоры, отметил Павел. 

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад вооружить Украину «до зубов», чтобы защитить Европу от России.

Тема: Военная операция на Украине
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