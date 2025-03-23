Захарова обвинила посла Канады в «издевательском перформансе»

Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге, чтобы сделать «издевательский перформанс», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тейлор после посещения монумента написала в соцсетях: «Наше лучшее подношение мертвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях пакта Молотова — Риббентропа и Ялты, чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды».

«Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там «жертв блокады Ленинграда», — написала Захарова в своем телеграм-канале. За всем этим «издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель» — разместить комментарий в соцсетях, добавила представитель МИД России.

По словам Захаровой, посол Канады, написав такой комментарий, выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны и обвинила Россию в искажении исторической правды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему война началась 22 июня

«Но вершина цинизма в комментариях Тейлор — попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Тейлор явно не знает историю. «Придется ей напомнить, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада», — заключила Захарова.