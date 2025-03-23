Ученые допустили схлопывание Вселенной

Международная группа ученых получила данные, которые указывают на постепенное ослабление темной энергии. Открытие предполагает, что Вселенная в конечном итоге может схлопнуться. Результаты исследование опубликованы на официальном сайте проекта DESI.

Так называемая темная энергия составляет около 70% всей энергии Вселенной. Она действует как антигравитация, заставляя Вселенную расширяться с ускорением. До сих пор считалось, что темная энергия постоянна.

Однако исследователи с помощью прибора для спектроскопического исследования темной энергии измерили показатели более 14 миллионов галактик и квазаров. Оказалось, что темная энергия со временем может динамически изменяться.

Более того, новые данные указывают на то, что темная энергия могла быть сильнее в прошлом и теперь ослабевает. Если темная энергия продолжить ослабевать, это может привести к сценарию, известному как «Большое сжатие».

Он предполагает, что расширение должно замедлиться и обратиться вспять. В итоге материя начнет сжиматься, а в конечном счете превратится в крохотную сингулярность, что будет означать коллапс Вселенной.