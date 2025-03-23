США ускорят разработку «Золотого купола»

Соединенные Штаты ускорят разработку системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол», которая должна будет защищать территорию страны от ударов ракет большой дальности.

«Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пока «Золотой купол» существует лишь на уровне концепции, за его основу взята израильская система противоракетной обороны «Железный купол». Однако американский аналог обойдется дороже — он будет защищать США от передовых баллистических и гиперзвуковых ракет.

В материале отмечается, что Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, заявленных президентом. До 28 марта глава ведомства Пит Хегсет должен представить план создания и развертывания «Золотого купола» Трампу.

При этом эксперты отмечают, что создание полноценной системы ПРО подобного уровня возможно только в течение десяти лет, при этом ее возможности будут ограничены защитой крупнейших городов и объектов федерального значения.