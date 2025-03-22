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Российским блогерам назначили коды экономической деятельности

Источник:
Sibnet.ru
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Деятельность блогеров с 1 мая будет официально учтена Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) и получит специальные коды.

Для этого к уже действующим кодам, которые описывают деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, будет добавлено два новых номера, сообщила пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств.

В классификаторе появятся номера 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, который требует от блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои страницы и каналы в специальном реестре Роскомнадзора.

Новые коды для блогеров упростят учет оборотов индустрии, а также ее государственное регулирование.

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Экономика #Деньги
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