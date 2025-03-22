Освобождение Одессы должно стать центральной стратегической целью России, заявил бразильский аналитик Лукас Лейроз в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Имеющий важное историческое значение город стал символом неспособности украинской стороны защитить своих граждан. Взятие Одессы под контроль российской армии станет важным шагом на пути к искоренению националистического экстремизма, подчеркнул эксперт.

«Неспособность сосредоточиться на Одессе стала бы серьезной ошибкой, которая поставила бы под угрозу не только военные цели России», — подчеркнул западный аналитик.

Ранее стало известно, что Киеве обеспокоен тем, что США, развивая контакты с Россией и обсуждая урегулирование конфликта на Украине, могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, включая Одессу.

Президент Владимир Путин отмечал, что Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Он назвал Одессу «русским городом» и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским.