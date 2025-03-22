РЖД введут специальный тариф на перевозку детей

РЖД введут специальный тариф на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах на время летних каникул, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Летняя кампания по перевозке организованных групп детей к местам отдыха стартует уже в мае. Если в поезде не будет хватать плацкартных вагонов, детям предоставят купейные вагоны. Разница в цене составит только около 10%, цитирует депутата ТАСС.

Решение было проработано для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки, а также в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы, уточнила Школкина.

Введение специального тарифа связано с ситуацией, которая возникла летом 2024 года, когда плацкартных вагонов не хватало. В результате родителям приходилось переплачивать, чтобы разместить детей в купейных вагонах.