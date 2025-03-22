Обнаружен простой способ «переписывать» воспоминания

Нейромедиатор дофамин способен «переписывать» воспоминания, уменьшая их ценность в том случае, если они связаны с наградой, выяснила международная команда исследователей. Выводы ученых опубликовал журнал Communications Biology.

Ранее считалось, что дофамин корректирует ожидания, чтобы фактическая награда совпадала с ожидаемой. Однако ученые выявили, что дофамин не только сообщает о награде, но и влияет на то, как человек запоминает это и оценивает свой опыт.

«Функция дофамина всегда меня увлекала. Он играет ключевую роль в обучении и мотивации, а его дисфункция связана со многими психическими расстройствами», — отметил ведущий автор исследования Алекс Джонсон из Мичиганского государственного университета.

Исследователи в эксперименте обучили мышей ассоциировать звуковой сигнал с получением сладкой пищи. Затем вместо еды мышей после сигнала приводили в состояние легкого недомогания, вызывая у них неприятные ощущения.

После выздоровления мыши стали воспринимать сладкую пищу негативно, будто она вызывала у них болезнь. Это свидетельствует о том, что изменение воспоминания само по себе повлияло на их предпочтения.

Дальнейшее изучение данного процесса показало, что ключевую роль в «перезаписывании» воспоминаний сыграли дофаминовые клетки. Авторы открытия предполагают, что этот механизм может быть полезен в терапии зависимостей и психических расстройств.