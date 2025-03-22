США анонсировали прекращение боевых действий в Черном море

Россия и Украина могут договориться о прекращении боевых действий в Черном море уже в течение следующей недели, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

«Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли», — напомнил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, теперь мораторий на бои в Черном море обсуждается, он может вступить в силу «в течение следующей недели». При этом конечной целью является 30-дневное прекращение огня, в ходе которого будут обсуждаться условия постоянного перемирия.

Уиткофф встретился с Путиным в Москве 13 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин через специального посланника передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.