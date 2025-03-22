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Выявлена связь между смертностью и приближением Судного дня

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ученые выявили связь между положением стрелок часов Судного дня и уровнем смертности от определенных заболеваний и психических расстройств.

Согласно опубликованным журналом Bulletin of the Atomic Scientists результатам исследования, чем ближе стрелки часов к полуночи, которая символизирует ядерную катастрофу, тем выше смертность от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкоголя и наркотиков.

При этом исследователи выявили снижение уровня смертности от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета. Авторы открытия отмечают, что это указывает на сложные механизмы воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году журналом Bulletin of the Atomic Scientists и изначально указывали на угрозу ядерного уничтожения. Однако затем их значение расширилось, в них стали включать дополнительные риски, например, связанные с изменениями климата.

28 января 2025 года ученые переместили стрелку часов Судного дня на секунду ближе к полуночи — до 89 секунд. Это стало рекордным показателем в истории. Наступление полуночи символизирует гибель современного человечества.

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