Средства ПВО Вооруженных сил России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме этого, российские силы ПВО сбили за последние сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне Министерство обороны России в сводке сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.