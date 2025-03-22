НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные сбили украинский МиГ-29

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Средства ПВО Вооруженных сил России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме этого, российские силы ПВО сбили за последние сутки пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне Министерство обороны России в сводке сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

Тема: Военная операция на Украине
США анонсировали прекращение боевых действий в Черном море
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Обсуждение (0)
Картина дня
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
Запад призвал Россию «освободить Одессу»
Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций
Путин подарил Трампу его собственный портрет
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

fender1984

А чё толку от «непрямых переговоров», если учесть то, что и от «прямых» переговоров толку с гулькин нос.

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

Uynachalnica

"Ведомство уточнило, что проблема связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры и порекомендовало...