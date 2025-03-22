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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Операция «Поток» вызвала панику ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российская операция «Поток» в Курской области вызвала настоящую панику в рядах ВСУ и привела к беспорядочному отступлению украинских военных.

Несмотря на официальные заявления о том, что ситуация находится под контролем, некоторые командиры ВСУ приказали своим подчиненным отступать до получения приказа от старших офицеров, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В ходе операции «Поток» бойцы сводного штурмового отряда преодолели около 15 километров внутри трубопровода и внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.

В прорыве участвовало около 600 военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V».

Операция «Поток» стала полной неожиданностью для ВСУ и способствовала разрушению обороны ВСУ и развитию быстрого наступления российских вооруженных сил в Курской области.

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Оборона #Конфликты #Армия
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