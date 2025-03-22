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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) предлагал офису президента Украины Владимира Зеленского подрыв всех атомных электростанций Украины.

План Буданова раскрыл бывший советник украинского президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов) в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

По словам Арестовича, план был впервые выдвинут в начале 2024 года. Буданов предложил его по принципу «сдохнем, но с собой всех утянем», уточнил бывший советник Зеленского. Он уточнил, что глава ГУР также предлагал подорвать российские АЭС в зоне доступности ВСУ.

Ранее стало известно о планах администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС Украины. Арестович отметил, что Белый дом выдвинул такую идею после того, как план Буданова был частично рассекречен.

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