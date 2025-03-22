Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) предлагал офису президента Украины Владимира Зеленского подрыв всех атомных электростанций Украины.

План Буданова раскрыл бывший советник украинского президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов) в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

По словам Арестовича, план был впервые выдвинут в начале 2024 года. Буданов предложил его по принципу «сдохнем, но с собой всех утянем», уточнил бывший советник Зеленского. Он уточнил, что глава ГУР также предлагал подорвать российские АЭС в зоне доступности ВСУ.

Ранее стало известно о планах администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС Украины. Арестович отметил, что Белый дом выдвинул такую идею после того, как план Буданова был частично рассекречен.