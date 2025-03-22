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YouTube получит новую настройку звука

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube приступил к тестированию новой функции, которая позволяет выбирать качество аудио отдельно от разрешения видео. Соответствующие изменения внесены в последнюю бета-версию приложения.

Сейчас качество звука на платформе не зависит от разрешения видео. Независимо от выбора 144p или 4K, аудио остается неизменным. Новая функция позволит самостоятельно регулировать качество звука, включая разные уровни битрейта, пишет Android Authority.

Пока функция может включать три опции: «Авто», «Среднее» и «Высокое». В первом случае включается динамическая настройка качества в зависимости от скорости соединения. Вторая загружает стандартное качество звука. Третья активирует улучшенное качество с высоким битрейтом.

Предположительно, доступ к выбору качества звука получат подписчики YouTube Premium. Пока неизвестно, когда нововведение станет доступно широкому кругу пользователей.

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Tyryk Makto

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