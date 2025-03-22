НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Мартовское обновление Windows 10 сломало компьютеры

Источник:
Sibnet.ru
356 1

Мартовское обновление Windows 10 KB5053606 вызвало многочисленные ошибки операционной системы. Соответствующие жалобы пользователей появились на тематическом разделе Reddit.

В частности, значительная часть пользователей столкнулась с проблемами на этапе установки — сам процесс обновления занял аномально много времени, а после его завершения возникала ошибка с кодом 0x80070020.

После установки KB5053606 у пользователей начинались новые проблемы — исчезали иконки на панели задач, индивидуальные настройки рабочего стола сбрасывались на дефолтные в некоторых случаях снижалась производительность системы.

Еще один неприятный баг, на которых пожаловались владельцы Windows 10 после установки патча — задержка при вводе текста с клавиатуры, которая существенно снизила комфорт работы за компьютером.

Корпоративный сектор также ощутил негативные последствия обновления. У некоторых компаний возникли перебои в работе печати, связанные с долгой загрузкой, программными сбоями и несовместимостью с системой Citrix.

KB5053606 классифицируется как критическое обновление безопасности, поэтому патч устанавливается принудительно. На данный момент решений проблем нет, поэтому пользователям остается ждать исправлений от разработчиков.

Тема: Человек и компьютер
Как удалить OneDrive из Windows
Asus представила пахнущую мышку. ФОТО
Найден способ бесплатно и навсегда актировать Windows
Легендарный редактор «Блокнот» получил платные функции
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
47801
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
56020
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
65480
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
65678
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
78284
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
49075
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
78966
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
74532
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2034985
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
99674
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

fender1984

А чё толку от «непрямых переговоров», если учесть то, что и от «прямых» переговоров толку с гулькин нос.

Uynachalnica

"Ведомство уточнило, что проблема связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры и порекомендовало...