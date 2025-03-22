Мартовское обновление Windows 10 сломало компьютеры

Мартовское обновление Windows 10 KB5053606 вызвало многочисленные ошибки операционной системы. Соответствующие жалобы пользователей появились на тематическом разделе Reddit.

В частности, значительная часть пользователей столкнулась с проблемами на этапе установки — сам процесс обновления занял аномально много времени, а после его завершения возникала ошибка с кодом 0x80070020.

После установки KB5053606 у пользователей начинались новые проблемы — исчезали иконки на панели задач, индивидуальные настройки рабочего стола сбрасывались на дефолтные в некоторых случаях снижалась производительность системы.

Еще один неприятный баг, на которых пожаловались владельцы Windows 10 после установки патча — задержка при вводе текста с клавиатуры, которая существенно снизила комфорт работы за компьютером.

Корпоративный сектор также ощутил негативные последствия обновления. У некоторых компаний возникли перебои в работе печати, связанные с долгой загрузкой, программными сбоями и несовместимостью с системой Citrix.

KB5053606 классифицируется как критическое обновление безопасности, поэтому патч устанавливается принудительно. На данный момент решений проблем нет, поэтому пользователям остается ждать исправлений от разработчиков.