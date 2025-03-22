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Путин подарил Трампу его собственный портрет

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, написанный российским художником, сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти ему домой», — сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

13 марта Уиткофф побывал в Москве, где встретился с Владимиром Путиным. Президент России передал через специального посланника США «дополнительные сигналы» для Трампа, сообщала пресс-служба Кремля.

Трамп после переговоров в Москве отметил, что появились «очень хорошие шансы» положить конец конфликту на Украине.

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Политика #Мир #Россия
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