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США выпустят «самый смертоносный самолет в истории»

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель шестого поколения F-47
Истребитель шестого поколения F-47
Фото: © Live News

Американская компания Boeing разработает истребитель шестого поколения F-47, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, F-47 — «самый смертоносный самолет в истории»

Глава Белого дома в ходе выступления в Овальном кабинете уточнил, что испытания истребителя ведутся порядка пяти лет. Самолет летает в сопровождении дронов, он «практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью», передает слова Трампа Fox News.

«Он практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью. Он обладает наибольшей мощностью среди всех когда-либо созданных самолетов такого типа. Маневренность также не имеет себе равных», — сказал президент США.

Boeing получил контракт на разработку и производство F-47 по программе NGAD. Конкурентом выступал концерн Lockheed Martin, который ранее выиграл конкурс на разработку истребителя F-35.

Предварительные технические характеристики F-47 полностью засекречены, однако предполагается, что после принятия на вооружение он заменит многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

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