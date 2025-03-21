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Трамп подтвердил готовность США к войне с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Китаем, но «отлично оснащены» на тот случай, если она случится, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но я могу сказать, что в том случае, если бы она началась, мы были бы очень хорошо оснащены для этого», — цитирует выступление Трампа в Овальном кабинете Белого дома The Guardian.

Присутствовавший на мероприятии глава Пентагон Пит Хегсет уточнил, что планы ведомства на случай потенциальной войны с Китаем не стали показывать предпринимателю Илону Маску, несмотря на его нынешнюю близость к администрации президента США.

Американский военный эксперт Брайан Берлетик ранее заявлял, что торговые меры Трампа в отношении Китая с введением масштабных пошлин сигнализируют о подготовке к войне с этой страной.

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