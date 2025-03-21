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Принц Уильям прокатился на танке у российской границы

Источник:
Sibnet.ru
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Наследник британского престола принц Уильяма посетил крупнейшую базу НАТО в Эстонии и прокатился на танке в непосредственной близости от российской границы.

База находится в городе Тапа на востоке страны, всего в 140 километрах от границы с Россией. Будущий король Великобритании прилетел в Эстонию, чтобы принять участие в учениях «Кабрит», написало Daily Mail.

После прибытия на военную базу 42-летний принц Уэльский надел защитный шлем и очки, прокатился на британском танке Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior, отметило издание.

Принц уточнил, что цель его визита заключалась в том, чтобы «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».

Принц Уильям в молодости служил в британской армии и получил специализацию пилота. Известно, что до сих пор он предпочитает лично управлять вертолетами, на которых летают его супруга и дети.

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