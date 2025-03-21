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«Документы Mail» получили адресный шаринг

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи «Документов Mail» теперь могут устанавливать на документы, фотографии и файлы индивидуальные настройки приватности, сообщила пресс-служба сервиса.

Функциональность позволяет открывать доступ только указанным адресатам по электронной почте — благодаря этому никто другой не получит доступ к конфиденциальной информации. Количество адресатов на момент запуска функции не ограничено.

Новая функция «Документов Mail»
Новая функция «Документов Mail»
Фото: © Mail

«Теперь пользователи могут не переживать за сохранность чувствительных документов, таблиц или изображений. Настройки приватности помогут избежать передачи файла третьим лицам», — пояснил руководитель продуктового направления компании Сергей Тарасенко.

Пользователь при редактировании получит полный доступ к документу и сможет внести в него отслеживаемые правки в режиме «Совместная работа» или просто отредактировать. При выборе режима «Совместная работа» владелец документа сможет увидеть все вносимые изменения.

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Топ комментариев

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

physx

Естественно не твоя, твоя униан

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...