Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне

Банк России на заседании совета директоров 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21%, сообщила пресс-служба регулятора. Пауза в изменении ставки длится с октября прошлого года.

Инфляционное давление снизилось, но все еще остается высоким, а рост спроса по-прежнему опережает возможности предложения, говорится в сообщении Центробанка. Регулятор при этом отметил сдержанный рост кредитования и высокую сберегательную активность населения.

Банк России рассчитывает, что жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели». В качестве целевого показателя указывается цифра 4%, достичь его планируется в 2026 году.

В базовом сценарии Центробанк ждет, что темпы роста цен в ближайшие месяцы продолжат снижаться за счет охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. Но при этом пока преобладают проинфляционные риски для экономики.

Если динамика замедления роста цен не будет обеспечивать достижение цели по инфляции, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. По текущему прогнозу, инфляция в 2025 году замедлится до 7–8%.

До 21% ключевая ставка выросла в октябре 2024 года, с тех пор она остается неизменным уже третье заседание подряд. Поэтапное повышение ключевой ставки в России началось в июле 2023 года, когда она составляла 7,5% годовых.