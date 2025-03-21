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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные преднамеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» — важного энергетического объекта, сообщило Минобороны России.

ГИС «Суджа» «до настоящего времени» контролировалась ВСУ. Украинские военные использовали ее «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов», рассказали в военном ведомстве.

Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», говорится в сообщении Минобороны.

СК ранее квалифицировал происшествие как теракт. Следователи полагают, что украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». После взрыва объект «получил значительные повреждения».

Через эту газоизмерительную станцию до 1 января 2025 года через Украину поставлялся газ в Европу. Поставки были прекращены после того, как Киев не продлил контракт на поставку газа.

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

Тема: Военная операция на Украине
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