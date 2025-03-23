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Названы самые вредные закуски к алкоголю

Источник:
«Известия»
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Картофель фри
Фото: © Pxhere.com/

Некоторые закуски значительно увеличивают негативное влияние алкоголя на организм, в том числе усугубляют похмелье, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Не рекомендуется сочетать алкоголь с соленой пищей, например картофелем фри. Она способствует обезвоживанию организма, провоцируя желание выпить больше. Это может усилить похмельный синдром, так как он во многом связан именно с обезвоживанием, рассказала «Известиям» Антюфеева.

Он также предостерегла от сочетания алкоголя с десертами и сладкими продуктами. Они способствуют тому, что алкоголь дольше остается не переработанным, дольше поступает в кровь, что усиливает похмельный синдром.

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Еще одно нежелательное сочетание — пиво с хлебом. Антюфеева объяснила, что оба продукта содержат дрожжи, а их переизбыток может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и даже усиленный рост грибков в желудке.

Не менее опасна комбинация алкоголя с кофеином. «Алкоголь оказывает сосудорасширяющее действие, в то время как кофеин, напротив, сужает сосуды головного мозга. Это стресс для организма, сопровождающийся скачками давления, учащенным сердцебиением и приступами тошноты», — пояснила врач.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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