Врач рассказала об опасности весенней аллергии

Весенняя аллергия на пыльцу (поллиноз) не только снижает качество жизни, но и может привести к серьезным осложнениям, в том числе бронхиальной астме, предупредила аллерголог Гульнара Меметова.

Опасность аллергии в том, что она может возникнуть в любом возрасте. «Часто люди, которые никогда не сталкивались с поллинозом, списывают внезапно возникший кашель и насморк на ОРВИ и никак не лечат аллергию», — рассказала «Известиям» Меметова.

«А между тем она не только снижает качество жизни, но и может привести к серьезным осложнениям — анафилаксии, бронхиальной астме», — отметила врач.

По ее словам, при подозрении на поллиноз стоит посетить аллерголога, пройти обследования, чтобы выяснить, какие именно аллергены его вызывают. После этого врач порекомендует диету, антигистаминные средства, иммунотерапию.

Полностью купировать приступы поллиноза не получится, но облегчить их можно. В периоды активного пыления эксперты советуют по возможности не выходить на улицу, дома чаще проводить влажную уборку. После возвращения с улицы стоит принять душ и промыть нос солевым раствором.

Что нельзя есть при сезонной аллергии