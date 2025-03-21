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Названа повышающая невосприимчивость к иллюзиям профессия

Источник:
Sibnet.ru
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Оптическая иллюзия
Фото: markldiaz / Attribution License

Ученые выяснили, что представители некоторых профессий менее подвержены оптическим иллюзиям. Ранее считалось, что обману зрения практически в равной степени подвержены все люди.

Для этого они провели эксперимент с участием специалистов медицинской визуализации (радиологи, рентгенологи) и студентов-медиков и психологов. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Оказалось, что в целом опытные специалисты, которые регулярно сталкиваются с визуализацией данных, менее восприимчивы к оптическим иллюзиям. Это связано с особенностями их профессиональной деятельности — постоянным анализом медицинских изображений.

Так, рассматривая несколько видов оптических иллюзий, рентгенологи чаще верно определяли размеры фигур и линий, не обращая внимания на зрительные искажения. В свою очередь, студенты-медики и психологи в основном попадались на обман.

Исследователи отметили, что профессиональная деятельность может изменять восприятие и снижать чувствительность к оптическим иллюзиям. Это подтверждает влияние тренировки и опыта на работу мозга.

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Наука #Наука
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