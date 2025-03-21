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Огромные запасы энергии будущего нашли в горных хребтах

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые обнаружили свидетельства содержания в горных породах нашей планеты значительных запасов природного водород. В перспективе добыча этого газа может обеспечить энергией сотни тысяч людей в труднодоступных районах.

Данные по горным скоплениям водорода были получены в результаты полевых исследований, а также компьютерного моделирования. Однако ученые подчеркивают, что в дальнейшем требуется уточнение реальных запасов. Выкладки опубликованы в журнале Science Advances.

Водород образуется в процессе так называемой серпентинизации — химической реакции между мантийными породами и водой. Этот процесс часто происходит в горных районах при столкновении тектонических плит.

Сейчас разрабатываются планы поиска водорода в Пиренеях, Альпах и на Балканах. По оценкам ученым, запасы водорода только в восточных Пиренеях могут обеспечить энергией полумиллион людей.

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