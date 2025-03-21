Найдены уникальные фрески из погибшего города. ФОТО

Археологи в ходе раскопок в погибших Помпеях обнаружили уникальные фрески в натуральную величину, которые изображают женщин-танцовщиц в процессии в честь Диониса. Результаты работы представлены на сайте Археологического парка Помпеи.

Найденные росписи датируются первым веком до нашей эры и проливают свет на религиозные обряды древнего мира, рассказал директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

На фресках изображены последователи бога в состояниях ритуального экстаза, танцев и охоты. В основном это женщины. Мистерии Диониса представляли собой тайные обряды, значение которых до сих пор вызывает споры ученых.

По оценке исследователей, на момент извержения Везувия фрескам им было около 100 лет. После гибели города изображения были скрыты под толстым слоем пепла и обломков, который защитил их от дальнейших повреждений.

Раскопки в Помпеях ведутся почти 250 лет. Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал уникальную находку «историческим документом», подчеркнув ее значимость для изучения праздничных обрядов и ритуалов того периода.