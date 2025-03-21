Самого дорогого щенка в мире продали за 484 млн рублей

Заводчик собак из Индии С. Сатхиш купил в США восьмимесячного щенка, помесь кавказской овчарки и волка, за 5,7 миллиона долларов (484 миллиона рублей).

«Я люблю собак и хотел бы иметь уникальных собак и знакомить их с Индией», — объяснил Сатхиш индийскому телеканалу Tv9 Kannada.

Малыша зовут Кадабомб Оками. Хотя ему восемь месяцев, он весит 75 килограммов, а его рост в холке составляет 75 сантиметров.

По словам владельца, эта собака выведена в США и порода ранее не продавалась в мире. «Она выглядит точь-в-точь как волк», — отметил собаковод.

Фото: © Tv9 Kannada

Сатхиш занимался разведением собак, но сейчас только коллекционирует их. По его словам, у него живут питомцы 150 пород. Он зарабатывает тем, что показывает их за деньги: например, пять часов приносят более 11 тысяч долларов (934 тысячи рублей).