Свыше 30 млн россиян сохранили номер телефона при смене оператора

Более 30 миллионов россиян воспользовались возможностью переноса номера с его сохранением от одного оператора к другому с декабря 2013 года, сообщила пресс-служба НИЦ Телеком.

«С 1 декабря 2013 года благодаря БДПН (базе данных перенесенных номеров) более 31 миллиона человек воспользовались возможностью сохранить абонентский номер при переходе к другому оператору мобильной связи», — рассказали ТАСС в НИЦ Телеком.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые правила оказания услуг телефонной связи, которые упростили процесс переноса номеров.

Теперь перечень сведений об абоненте, передаваемых при переносе мобильного номера, сократился до ФИО, серии и номера паспорта. Тем самым, как рассказали в НИЦ Телеком, число переходов динамично растет.

«Если до 2024 года возможностью перейти к другому оператору, сохранив свой номер, пользовалось 2-3 миллиона человек, то в 2025 году только за первые два с небольшим месяца уже зарегистрирован 1 миллионов переносов», — добавили в пресс-службе.