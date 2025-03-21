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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский признал нереальность вступления Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о готовности Киева к нейтральному статусу, признал, что в НАТО Украину не возьмут.

«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — цитирует Зеленского издание «Страна».

Он отметил, что Соединенные Штаты как лидер НАТО не желают видеть Украину в альянсе.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский торжественно сообщил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.



Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

physx

Естественно не твоя, твоя униан

Uynachalnica

Потому, что я вижу ты и российским потерям рад без меры! Повторюсь, гибнут с обеих сторон!