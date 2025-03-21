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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США проведут «непрямые переговоры» России и Украины

Источник:
РИА Новости
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США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?» — приводит РИА Новости слова Келлога.

Он отметил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое «станет первым шагом к завершению конфликта на Украине».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Они договорились незамедлительно начать технические переговоры по «прекращению огня и постоянному миру».

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. От России в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

physx

Естественно не твоя, твоя униан

Uynachalnica

Потому, что я вижу ты и российским потерям рад без меры! Повторюсь, гибнут с обеих сторон!