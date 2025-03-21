США проведут «непрямые переговоры» России и Украины

США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?» — приводит РИА Новости слова Келлога.

Он отметил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое «станет первым шагом к завершению конфликта на Украине».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Они договорились незамедлительно начать технические переговоры по «прекращению огня и постоянному миру».

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. От России в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.