Раскрыты самые популярные вегетарианские блюда россиян

Опубликован рейтинг самых востребованных вегетарианских рецептов россиян на основе анализа более 332 миллионов поисковых запросов в интернете с 2021 года.

Самым популярным блюдом стал «Необычный салат из свеклы», следует из результатов исследования, опубликованного сайтом Food. Популярность салата объясняется простотой приготовления.

Второе место заняли пирожки «Чудо». Их особенность в том, что тесто для них поднимается в холодном месте. В топ-3 рецептов также вошли хачапури с творогом на сковороде. Для сочности в выпечку добавляют сыр, поэтому она практически не отличается от оригинального рецепта.

Чаще всего добавляют в избранное рецепты сладкой выпечки. Больше всего сохранений получил классический пирог «Шарлотка» — десерт, состоящий из нежного бисквитного теста и яблок. На втором и третьем местах находятся тонкие блины и панкейки.

Наибольший интерес к вегетарианским рецептам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска. Суммарно пользователи из этих пяти городов просмотрели рецепты без мяса свыше 56 миллионов раз.