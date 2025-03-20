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Россия удвоила экспорт водки

Источник:
Sibnet.ru
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Россия за январь-февраль 2025 года экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в два раза в натуральном выражении, следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Главным импортером российской водки в настоящее время является Казахстан, на которых приходится 30% всех поставок. Согласно сообщению, в топ-3 покупателей также входят Китай (22%) и Грузия (11%).

С 2021 года экспорт российской водки обрушился из-за санкций. Так, в 2022 году было экспортировано более 19 миллионов литров, а в 2023 году — около 9 миллионов литров крепкого алкоголя.

В 2022 году запрет на поставки алкоголя из России ввели страны Евросоюза, чуть позже аналогичную меру применили Соединенные Штаты. С этого времени российские производители начали активные поиски альтернативных рынков сбыта.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган