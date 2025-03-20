Путин упростил возбуждение уголовных дел

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, дополнительно выявленном в связи с расследуемым уголовным делом. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс поправки касаются ситуаций, когда в ходе предварительного расследования становится известно о совершении нового преступления.

Если данное преступление будет относиться к подследственности того же органа предварительного расследования, дознаватель или следователь теперь смогут без выделения материалов в отдельное производство сразу возбудить новое уголовное дело.

Раньше для объединения уголовных дел при обнаружении в ходе следствия новых преступлений требовалась многоэтапная процедура. Это сильно увеличивало срок предварительного следствия и негативно сказывалось на всем процессе.